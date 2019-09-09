"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу

Російська актриса, зірка серіалу "Не родись красивой" Неллі Уварова здивувала кардинальною зміною іміджу.

Так, вона поголилась практично налисо і помітно погладшала. Відповідні знімки були опубліковані на фан-сторінці Уварової в Instagram.

Неллі Уварова Фото з Instagram

Неллі Уварова Фото з Instagram

Неллі Уварова Фото з Instagram

Неллі Уварова Фото з Instagram

Неллі Уварова Фото з Instagram

Неллі Уварова Фото з Instagram

Неллі Уварова Фото з Instagram

Шанувальники розкритикували новий образ зірки. Однак знайшлися і ті, хто підтримав Неллі в її вирішенні і прийшов в захоплення від такого незвичайного вибору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Дарина Мельникова, відома роллю в серіалі "Татусеві дочки", шокувала шанувальників відео, в якому налисо поголила собі голову.

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