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9 вересня • оновлено в 10:59
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"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу

5.9т Читати матеріал російською

Російська актриса, зірка серіалу "Не родись красивой" Неллі Уварова здивувала кардинальною зміною іміджу.

Так, вона поголилась практично налисо і помітно погладшала. Відповідні знімки були опубліковані на фан-сторінці Уварової в Instagram.

"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу

Неллі Уварова

Фото з Instagram

"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу

Неллі Уварова

Фото з Instagram

"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу

Неллі Уварова

Фото з Instagram

"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу

Неллі Уварова

Фото з Instagram

"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу

Неллі Уварова

Фото з Instagram

"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу

Неллі Уварова

Фото з Instagram

"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу

Неллі Уварова

Фото з Instagram

Новини
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Шанувальники розкритикували новий образ зірки. Однак знайшлися і ті, хто підтримав Неллі в її вирішенні і прийшов в захоплення від такого незвичайного вибору.

"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу
"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу
"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу
"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу
"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу
"Навіщо налисо?" Зірка "Не родись красивой" здивувала фанів різкою зміною іміджу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Дарина Мельникова, відома роллю в серіалі "Татусеві дочки", шокувала шанувальників відео, в якому налисо поголила собі голову.

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Особа
Неллі Уварова
Місце
Росія
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