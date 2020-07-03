Навіщо королева Єлизавета ІІ носить різнокольорові парасольки: розкрито секрет
Королева Великобританії Єлизавета ІІ підбирає парасолі з кольоровими вставками, щоб вони поєднувалися з відтінками її нарядів і капелюхів.
Секрет стилю розкрили журналісти The Sun. За інформацією видання, з 1993 року Єлизавета II обирає прозорі парасолі Fulton моделі Birdcage з кольоровими вставками, вартість яких на сайті компанії становить 21 фунт стерлінгів (712 гривень).
Бренд виготовляє їх за індивідуальним замовленням королеви в різних кольорах, щоб вони ідеально підходили до її нарядів і капелюхів. Так, у колекції Єлизавети II є рожевий, зелений, фіолетовий, синій, червоний, білий, коричневий, блакитний, бордовий, м'ятний і жовтий парасолі.
Крім того, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон також з'явилися на публіці з виробами бренду Fulton. Їх сфотографували на прем'єрі фільму War Horse в 2012 році з парасолькою з чорною вставкою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося нове фото королівської пари Єлизавети II і принца Філіпа напередодні дня народження коханого чоловіка королеви Великобританії.