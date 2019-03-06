"Навіщо груди показувати?" Сумська розбурхала мережу відвертим фото

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська вразила користувачів мережі відвертим знімком. Так, вона позувала в чорному вбранні з дуже глибоким декольте, яке практично оголювало її груди.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Сумська instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська instagram.com/olgasumska

"Ольга, ви дуже красива! Захоплююся вашою красою", "Фатальна жінка", "Богиня", "Дуже красива", - захопилися Сумської її шанувальники.

Але, знайшлися і ті, хто назвали знімок занадто відвертим.

"Красива, груди можна і не показувати", "Декольте явно перебір", "Я не розумію, це манія якась груди випинати? Всьому свій час", "Груди не треба так показувати", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сумська викликала захват своїх фоловерів в соцмережі, опублікувавши серію осінніх портретних фото, на яких зображена без макіяжу.

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