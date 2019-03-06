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"Навіщо груди показувати?" Сумська розбурхала мережу відвертим фото

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Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська вразила користувачів мережі відвертим знімком. Так, вона позувала в чорному вбранні з дуже глибоким декольте, яке практично оголювало її груди.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Сумська

Ольга Сумська

instagram.com/olgasumska

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Ольга Сумська

Ольга Сумська

instagram.com/olgasumska

"Ольга, ви дуже красива! Захоплююся вашою красою", "Фатальна жінка", "Богиня", "Дуже красива", - захопилися Сумської її шанувальники.

"Навіщо груди показувати?" Сумська розбурхала мережу відвертим фото
"Навіщо груди показувати?" Сумська розбурхала мережу відвертим фото
"Навіщо груди показувати?" Сумська розбурхала мережу відвертим фото
"Навіщо груди показувати?" Сумська розбурхала мережу відвертим фото
"Навіщо груди показувати?" Сумська розбурхала мережу відвертим фото
"Навіщо груди показувати?" Сумська розбурхала мережу відвертим фото

Але, знайшлися і ті, хто назвали знімок занадто відвертим.

"Красива, груди можна і не показувати", "Декольте явно перебір", "Я не розумію, це манія якась груди випинати? Всьому свій час", "Груди не треба так показувати", - пишуть в мережі.

"Навіщо груди показувати?" Сумська розбурхала мережу відвертим фото
"Навіщо груди показувати?" Сумська розбурхала мережу відвертим фото
"Навіщо груди показувати?" Сумська розбурхала мережу відвертим фото
"Навіщо груди показувати?" Сумська розбурхала мережу відвертим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сумська викликала захват своїх фоловерів в соцмережі, опублікувавши серію осінніх портретних фото, на яких зображена без макіяжу.

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Особа
Ольга Сумська
Місце
Україна
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