''Навіщо груди показувати?'' Лобода здивувала фанатів відвертим фото

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, здивувала шанувальників новим фото. Так, артистка позує в купальнику з глибоким декольте, яке багато хто визнав занадто відвертим.

Знімок був зроблений на Мальдівських островах, де співачка разом зі своїми дітьми проводила відпустку. Фото Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Главред

Багатьом користувачам мережі не сподобався відвертий знімок. Хоча знайшлися і ті, кому фото сподобалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода разом з дочкою відпочивала в п'ятизірковому готелі Soneva Fushi на острові Кунфунаду. Кожен номер являє собою окрему простору віллу з персональним виходом на пляж, приватним садом і багатьма іншими перевагами.

Популярний сайт бронювання готелів вказав, що вартість проживання на віллі, де, ймовірно, відпочивала зірка, становить понад 80 тисяч гривень на добу (або майже 200 тисяч рублів за ніч).

Так як співачка відпочивала протягом 9 днів, з 1 по 10 січня, вартість її проживання, зазначена на сайті, склала приблизно 740 тисяч гривень (майже 1,8 млн рублів).