"Навчалася в дев'ятому класі": Потап згадав, як задивлявся на маленьку Санту Дімопулос

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) розповів про симпатію до Санти Дімопулос.

Так, в інтерв'ю виданню Flow Потап згадав, як в 19 років викладав фізкультуру школярам, серед яких була і Дімопулос.

Потап Tochka.net

За словами Потапа, Санта була найкрасивішою дівчинкою в класі і він на неї задивлявся:

"Що таке практика вчителя фізкультури: приходиш і викладаєш у першого, третього, п'ятого, дев'ятого і одинадцятого класів. У дев'ятому класі, наприклад, вчилася Санта Дімопулос. Вона була найкрасивішою дівчинкою. А мені було років 19. Я на неї дивився - і її однокласники до мене підходять після уроку: "Ще раз так на неї подивишся, ми тебе вб'ємо". Довелося з ними поговорити по-іншому. Я ж теж з Русанівки!".

Санта Дімопулос Інстаграм

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, український репер Олексій Потапенко (Потап) зізнався, що в їх житті з Настею Каменських був момент, коли вони перебували на межі розставання.

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