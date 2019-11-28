Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Навчалася в дев'ятому класі": Потап згадав, як задивлявся на маленьку Санту Дімопулос

6.5т
Читати матеріал російською

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) розповів про симпатію до Санти Дімопулос.

Так, в інтерв'ю виданню Flow Потап згадав, як в 19 років викладав фізкультуру школярам, серед яких була і Дімопулос.

Потап

Потап

Tochka.net

Новини
Молодий, худий, у окулярах: яким був Потап 20 років тому та як його змінив роман із Каменських

За словами Потапа, Санта була найкрасивішою дівчинкою в класі і він на неї задивлявся:

"Що таке практика вчителя фізкультури: приходиш і викладаєш у першого, третього, п'ятого, дев'ятого і одинадцятого класів. У дев'ятому класі, наприклад, вчилася Санта Дімопулос. Вона була найкрасивішою дівчинкою. А мені було років 19. Я на неї дивився - і її однокласники до мене підходять після уроку: "Ще раз так на неї подивишся, ми тебе вб'ємо". Довелося з ними поговорити по-іншому. Я ж теж з Русанівки!".

Санта Дімопулос

Санта Дімопулос

Інстаграм

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, український репер Олексій Потапенко (Потап) зізнався, що в їх житті з Настею Каменських був момент, коли вони перебували на межі розставання.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Анна Міхно
Особи
Олексій Потапенко (Потап) Санта Дімопулос
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
4
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Этот бык не имеет ни одной песни,или...? Кто он такой?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги