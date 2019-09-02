Натякнула на склянку? Поклонська зло висловилася про розлучення з чоловіком

Екс "прокурор" анексованого Криму, депутат Держдуми Наталія Поклонська заявила, що це вона подала на розлучення з Іваном Соловйовим.

Про деталі розриву з чоловіком, колишнім керівником апарату уповноваженого з прав людини в Росії, вона розповіла в інтерв'ю kp.ru.

"Рішення було ухвалено 26 травня за моєю позовною заявою", – уточнила вона про розлучення.

За словами росіянки, документи про розірвання шлюбу вже є, однак повинні набрати чинності. "Якщо відповідач не оскаржує це рішення. А відповідачем є мій колишній чоловік. Я сподіваюся, що все вступить у законну силу і буде без проблем", – зазначила жінка.

Наталя Поклонська й Іван Соловйов СтарХит

На питання про причини розлучення Поклонська відповідати відмовилася, проте сказала: "Все моє життя показало, що мною не можна управляти. І моє рішення – це моє рішення. Як би воно подобалося чи не подобалося б усім".

Журналіст попросив Поклонську відповісти на слова її чоловіка про розлучення: "Два лідери в одній сім'ї – гримуча суміш, яка навряд чи могла коли-небудь устаканитися".

"Найбільше веселить слово "устаканитися". Решту коментувати не буду", – з натяком відповіла вона.

Відзначимо, на своїй сторінці в Twitter політик заявила, що не коментуватиме розлучення, бо її особисте життя не вплине на "добробут інших людей і країни загалом".

Переконана, що зміни в моєму особистому житті ніяк не позначаться на добробуті інших людей і країни в цілому. Тому коментувати цю новину не буду, надавши таку можливість колишньому чоловіку. pic.twitter.com/3crPWAvdPO - Наталя Поклонська (@PoklonskayaNV) September 2, 2019

Нагадаємо: про те, що Іван Соловйов і Наталя Поклонська одружилися, стало відомо в серпні 2018 року. Подробиці дізнайтеся тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська здивувала історією про "зцілення" святим уві сні.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.