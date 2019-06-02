"Натуральне господарство": Седокова похвалилася спокусливим фото

Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова викликала ажіотаж серед своїх шанувальників у соцмережах новим фото.

Співачку сфотографували в теплиці, коли вона поливала грядки. Сєдокова знялася в облягаючій спідниці і топіку, які підкреслюють її ефектні форми.

"Натуральне господарство", – підписала Сєдокова фото в Instagram.

Шанувальники співачки активно обговорюють знімок:

"Неймовірно гарна"

"А ви завжди в парник на підборах?"

"Мій огірок уже почав рости"

"З господарством там повний порядок)"

"Поливає ненатурально і одягнена не по-хазяйськи)"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська співачка Анна Седокова, яка живе і працює в Росії обурила користувачів мережі відвертим відео. На ньому вона позувала в боді і прозорих лосинах.

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