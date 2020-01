Нацвідбір на Євробачення 2020: які пісні презентують учасники

У понеділок, 20 січня, в Україні назвали імена всіх учасників Національного відбору на Євробачення-2020 року, яке цьогоріч пройде в Нідерландах.

Так, за право представляти Україну на пісенному конкурсі боротимуться 16 виконавців. Багато з них давно знайомі глядачам, серед них – KHAYAT, Katya Chilly, Jerry Heil, Еліна Іващенко та інші. OBOZREVATEL пропонує послухати пісні, з якими учасники Нацвідбору виступлять в прямому ефірі (матеріал доповнюється по мірі презентації пісень).

фото: Thomas Hanses / eurovision.tv

Олександр Порядинський, Savior

Олександр Порядинський – наймолодший переможець вокального шоу "Х-фактор". Композитор, співак, автор хітів у своїй пісні Savior (з англ. Спаситель) звертається до складної теми. "Уже сама назва Savior – багатозначна. Спаситель, рятівник або мотиватор для самореалізації, людина, здатна на самопожертву. І оскільки всі ми різні, кожен може знайти власне тлумачення цієї назви, особистий сенс пісні, відкрити в ній дуже близьку історію", – коментує свою пісню Порядинський.

Еліна Іващенко, Get up

Еліна Іващенко є переможницею шоу "Голос. Діти 3", а також "Х-фактор 10". Її пісня Get up була презентована ще в грудні 2019 року, співачка написала її сама для Нацвідбору на Євробачення.

GARNA, Who we are?

GARNA – сольний проект співачки Альони Левашевої в колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольським. Автор власних пісень, вокалістка симфонічного кросовер-оркестру Prime Orchestra і кавер-проекту Manera. На Нацвідборі GARNA презентує пісню Who we are?

CLOUDLESS, Drown me down

Бойз-бенд CLOUDLESS став відомий 2017 року завдяки хіту "Між світами", який став саундтреком до серіалу "Школа". Пісні групи часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу. Нещодавно CLOUDLESS знайшли нового вокаліста – ним став фіналіст "Х-фактора" Юрій Каналош. Також у групи новий гітарист Михайло Шатохін. Новий сингл Drown Me Down – "пісня чемпіонів", покликана піднімати дух в момент, коли потрібно продовжувати боротьбу.

Раніше OBOZREVATEL публікував відео перших учасників Євробачення-2020: на даний момент з учасниками визначилися Австрія, Бельгія, Болгарія, Грузія, Іспанія і Кіпр.

