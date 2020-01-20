Нацвідбір на Євробачення-2020: опублікований список учасників

В Україні вперше оголосили імена всіх учасників Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2020", який пройде в Нідерландах.
За право представити країну на престижному конкурсі боротимуться 16 виконавців, повідомляє Telegram-канал "Радіо Свобода".
Повний список учасників виглядає так:
[О]
KHAYAT
Assol
CLOUDLESS
GARNA
Katya Chilly
FO SHO
David Axelrod
Олександр Порядинський
TVORCHI
GIO
Jerry Heil
KRUTЬ
Еліна Іващенко
Go-A
MOONZOO feat. F.M.F. Sure
Прямі ефіри Нацвідбору відбудуться 8, 15 і 22 лютого на СТБ і телеканалі Суспільного мовника "UA: ПЕРШИЙ".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пісенний конкурс Євробачення-2019 відбувся у Виставковому центрі Тель-Авіва.
Право на проведення конкурсу Ізраїль отримав після перемоги співачки Нетти Барзілай на Євробаченні-2018 у Португалії.
Представник Нідерландів Дункан Лоуренс отримав впевнену перемогу, набравши 492 бали.
Угорщина відмовилася від участі в конкурсі через "надмірну гомосексуальність".
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