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20 січня • оновлено в 11:15
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Нацвідбір на Євробачення-2020: опублікований список учасників

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В Україні вперше оголосили імена всіх учасників Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2020", який пройде в Нідерландах.

За право представити країну на престижному конкурсі боротимуться 16 виконавців, повідомляє Telegram-канал "Радіо Свобода".

Нацвідбір на Євробачення-2020: опублікований список учасників

Повний список учасників виглядає так:

  1. [О]

  2. KHAYAT

  3. Assol

  4. CLOUDLESS

  5. GARNA

  6. Katya Chilly

  7. FO SHO

  8. David Axelrod

  9. Олександр Порядинський

  10. TVORCHI

  11. GIO

  12. Jerry Heil

  13. KRUTЬ

  14. Еліна Іващенко

  15. Go-A

  16. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Прямі ефіри Нацвідбору відбудуться 8, 15 і 22 лютого на СТБ і телеканалі Суспільного мовника "UA: ПЕРШИЙ".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
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