Нацвідбір на Євробачення-2020: опублікований список учасників

В Україні вперше оголосили імена всіх учасників Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2020", який пройде в Нідерландах.

За право представити країну на престижному конкурсі боротимуться 16 виконавців, повідомляє Telegram-канал "Радіо Свобода".

Повний список учасників виглядає так:

[О] KHAYAT Assol CLOUDLESS GARNA Katya Chilly FO SHO David Axelrod Олександр Порядинський TVORCHI GIO Jerry Heil KRUTЬ Еліна Іващенко Go-A MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Прямі ефіри Нацвідбору відбудуться 8, 15 і 22 лютого на СТБ і телеканалі Суспільного мовника "UA: ПЕРШИЙ".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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