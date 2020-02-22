Нацвідбір на Євробачення 2020: де дивитися

Фінал Національного відбору на Євробачення 2020 розпочнеться о 19:00. Його транслюватимуть в прямому ефірі телеканали UA: ПЕРШИЙ і СТБ.

Подивитися Нацвідбір Євробачення 2020 можна буде і на Youtube.

Згідно з правилами кожна пісня оцінюється членами журі та глядачами у ході інтернет і СМС-голосування. За право представляти Україну на Євробаченні в фіналі Нацвідбору боротимуться Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

У разі однакової кількості голосів саме бали глядачів будуть визначальними.

Оцінювати конкурсантів будуть співак і шоумен Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль і генеральний директор "Хіт FM" – Віталій Дроздов. Вести фінал буде Сергій Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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