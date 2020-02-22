Нацвідбір на Євробачення 2020: де дивитися

Фінал Національного відбору на Євробачення 2020 розпочнеться о 19:00. Його транслюватимуть в прямому ефірі телеканали UA: ПЕРШИЙ і СТБ.
Подивитися Нацвідбір Євробачення 2020 можна буде і на Youtube.
Згідно з правилами кожна пісня оцінюється членами журі та глядачами у ході інтернет і СМС-голосування. За право представляти Україну на Євробаченні в фіналі Нацвідбору боротимуться Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.
У разі однакової кількості голосів саме бали глядачів будуть визначальними.
Оцінювати конкурсантів будуть співак і шоумен Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль і генеральний директор "Хіт FM" – Віталій Дроздов. Вести фінал буде Сергій Притула.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь в пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.
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