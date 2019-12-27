"Націоналісти влаштували репресії": скандальна "Міс Львів" поскаржилася пропагандистам на проблеми в Україні

Володарка титулу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх, яка потрапила в скандал з поїздкою в Росію, поскаржилася в ефірі пропагандистського каналу, що в рідному місті її переслідують, а "націоналісти" влаштували їй "репресії".

24-річна переможниця конкурсу краси у Львові і учасниця Міс Україна Всесвіт стверджує, що в Україні їй погрожують. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Я прилетіла в аеропорт. Виходжу - до мене підходять чоловіки. Беруть мене за руки і кажуть: "Може, тебе назад в Москву відправити?"- розповіла вона.

Зазначимо, що після скандалу дівчина взяла участь у російській програмі "На самом деле".

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Дівчина заявила, що ніяких політичних позицій вона не висловлювала, тому "репресії націоналістів" безпідставні. Також блондинка додала, що нічого поганого в зв'язку з росіянами не бачить.

Раніше OBOZREVATEL писав, що володарка титулу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх, яка потрапила в скандал із поїздкою в Росію, часто балує своїх шанувальників яскравими знімками. Вона показує не тільки місця, де проводить час, але і демонструє на фото спокусливу фігуру, оголюючи деякі частини тіла.

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