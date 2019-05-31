Наташі Корольовій - 46: найгарячіші фото українки, котра втекла до Росії

31 травня свій 46 День народження відзначає заборонена СБУ російська співачка українського походження Наташа Корольова. Артистка народилася в 1973 році в музичній сім'ї в Києві.
Її мати - Людмила Іванівна Поривай, є професором, заслуженою артисткою України, диригентом хорової капели "Світоч". Батько - Володимир Архипович Поривай був хормейстером академічного хору. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото співачки.
Наташа Корольова
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З 1990 по 1997 рік на телебаченні вийшли 13 відеокліпів співачки. Після розлучення з Ігорем Ніколаєвим випустила альбоми "Осколки прошлого", "Сердце", "Веришь или нет" и "Рай там, где ты". Виступила в ролі ведучої різних програм і концертів. Брала участь в телевізійному проекті "Танці з зірками" в Росії і в Україні в проекті "Дві зірки".
Наташа Корольова на обкладинці Playboy
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Наташа Корольова і Тарзан
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Наташа Корольова в рожевому сарафані
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Наташа Корольова в купальнику
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Наташа Корольова на відпочинку
shining-stars.ru
Наташа Корольова
shining-stars.ru
Наташа Корольова позує на фотосесії
shining-stars.ru
Наташа Корольова позує на фотосесії для журналу Maxim
shining-stars.ru
Наташа Корольова у фотосесії для журналу Maxim
shining-stars.ru
Наташа Корольова в фотосесії для Maxim
shining-stars.ru
Наташа Корольова на обкладинці Maxim
shining-stars.ru
Наташа Корольова в білизні
shining-stars.ru
Наташа Корольова
shining-stars.ru
Наташа Корольова у відвертому вбранні
shining-stars.ru
Наташа Корольова
shining-stars.ru
Наташа Корольова
shining-stars.ru
Наташа Корольова
shining-stars.ru
Як раніше писав OBOZREVATEL, Наташа Корольова відзначилася вульгарною витівкою в мережі. Артистка показала абсолютно голі груди на камеру. Знімок був зроблений під час відпочинку, на який Корольова вирушила разом з чоловіком, Сергієм Глушко (відомий як "Тарзан").
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