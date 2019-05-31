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Наташі Корольовій - 46: найгарячіші фото українки, котра втекла до Росії

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31 травня свій 46 День народження відзначає заборонена СБУ російська співачка українського походження Наташа Корольова. Артистка народилася в 1973 році в музичній сім'ї в Києві.

Її мати - Людмила Іванівна Поривай, є професором, заслуженою артисткою України, диригентом хорової капели "Світоч". Батько - Володимир Архипович Поривай був хормейстером академічного хору. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото співачки.

Наташа Корольова

Наташа Корольова

shining-stars.ru

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З 1990 по 1997 рік на телебаченні вийшли 13 відеокліпів співачки. Після розлучення з Ігорем Ніколаєвим випустила альбоми "Осколки прошлого", "Сердце", "Веришь или нет" и "Рай там, где ты". Виступила в ролі ведучої різних програм і концертів. Брала участь в телевізійному проекті "Танці з зірками" в Росії і в Україні в проекті "Дві зірки".

Наташа Корольова на обкладинці Playboy

Наташа Корольова на обкладинці Playboy

shining-stars.ru

Наташа Корольова і Тарзан

Наташа Корольова і Тарзан

shining-stars.ru

Наташа Корольова в рожевому сарафані

Наташа Корольова в рожевому сарафані

shining-stars.ru

Наташа Корольова в купальнику

Наташа Корольова в купальнику

shining-stars.ru

Наташа Корольова на відпочинку

Наташа Корольова на відпочинку

shining-stars.ru

Наташа Корольова

Наташа Корольова

shining-stars.ru

Наташа Корольова позує на фотосесії

Наташа Корольова позує на фотосесії

shining-stars.ru

Наташа Корольова позує на фотосесії для журналу Maxim

Наташа Корольова позує на фотосесії для журналу Maxim

shining-stars.ru

Наташа Корольова у фотосесії для журналу Maxim

Наташа Корольова у фотосесії для журналу Maxim

shining-stars.ru

Наташа Корольова в фотосесії для Maxim

Наташа Корольова в фотосесії для Maxim

shining-stars.ru

Наташа Корольова на обкладинці Maxim

Наташа Корольова на обкладинці Maxim

shining-stars.ru

Наташа Корольова в білизні

Наташа Корольова в білизні

shining-stars.ru

Наташа Корольова

Наташа Корольова

shining-stars.ru

Наташа Корольова у відвертому вбранні

Наташа Корольова у відвертому вбранні

shining-stars.ru

Наташа Корольова

Наташа Корольова

shining-stars.ru

Наташа Корольова

Наташа Корольова

shining-stars.ru

Наташа Корольова

Наташа Корольова

shining-stars.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, Наташа Корольова відзначилася вульгарною витівкою в мережі. Артистка показала абсолютно голі груди на камеру. Знімок був зроблений під час відпочинку, на який Корольова вирушила разом з чоловіком, Сергієм Глушко (відомий як "Тарзан").

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Особа
Наташа Корольова
Місце
Росія
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