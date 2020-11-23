Наташа Корольова загриміла в скандал через бізнес у Москві: стали відомі подробиці

Російська співачка українського походження Наташа Корольова вкотре потрапила в скандал і з обуренням прокоментувала його.

Пліткарі напали на неї через її салон краси і музичний театр на Мосфільмовській вулиці, пише "7days".

Так, пустили слух про те, що артистка не по закону володіє приміщенням, де розташовані її перукарня та театр. Ситуація обурила Корольову, і вона вирішила все роз'яснити.

"Ніхто на мене в суд не подавав, ніяких повідомлень я не отримувала. Нічого цього не було і не може бути. Це не просто фейк, не просто маячня, а зловмисна брехня", – повідомила співачка.

Вона вважає, що комусь подобається чорнити її щасливу сім'ю.

Наташа Корольова вкотре потрапила в скандал "Комсомольська прада"

Також зірка зазначила, що двоповерхове приміщення на Мосфільмовській вулиці має двох власників. Один з поверхів вже більше 10 років належить Корольовій.

"На все це є відповідні документи. Все давно офіційно оформлене. Частину цієї площі займає мій салон краси, а частину – мій музичний театр", – додала знаменитість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наташа Корольова поділилася з шанувальниками відвертим знімком. У Instagram-акаунті зірка опублікувала фото, на якому позує в пікантному образі.