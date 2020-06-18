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Наташа Корольова потрусила попою під хіт Каменських. Відео

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Наташа Корольова потрусила попою під хіт Каменських. Відео

Співачка Наташа Корольова виконала запальний танець під пісню Насті Каменських "Попа, як у Кім".

Відео, де 47-річна Корольова веселиться на вечірці у своєї подруги і концертного директора Марини Наринської, було опубліковано зіркою в сторіз в Instagram.

Наташа весь вечір намагалася розігрівати гостей на святі, присвяченому 53-річчю подруги. Крім відвертого тверка, вона також виконала кілька своїх пісень.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тарзан влаштував голі танці на сцені з незнайомкою на очах у Корольової.

Настя Каменських (NK)Наташа Корольова
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