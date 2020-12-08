Наталка Карпа захворіла на коронавірус і розповіла про стан

Українська співачка Наталка Карпа розповіла, що заразилася COVID-19 і описала свій стан. За її словами, ніяких симптомів не було.

Артистка заявила, що кожному випадає випробування і особливо в цей непростий час. Відповідний пост знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як стало відомо, її чоловік привіз із відрядження новий парфум і Карпа не відчула його аромат. Пізніше виявилося, що вона не відчуває і інші запахи.

Потім виконавиця звернулася в лабораторію і здала тест на COVID-19 – результат виявився позитивним.

Карпа розповіла, що у неї не було ніяких симптомів, а самопочуття – "ніби нічого не турбує". Співачка тільки не відчуває запахи.

Крім того, вона активно міряє температуру протягом дня і дотримується домашнього режиму. З початку хвороби пройшло вже два тижні і зараз знаменитість чекає результат повторного тесту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше творець відомої відеогри 66-річний Сергій Іванов помер після зараження коронавірусною інфекцією (COVID-19).