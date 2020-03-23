Наталія Селезньова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Радянська актриса і зірка фільму "Операция "И" та інші пригоди Шурика" Наталія Селезньова розповіла про те, що у неї серйозні проблеми зі здоров'ям. Так, артистка була змушена перенести три операції.

Також вона зазначила, що через це у неї почалася депресія, пише "Телепрограма".

Известия

"Я перенесла три операції на нозі за останній час. По три години тривала кожна з них. Господь послав мені дуже багато випробувань. У мене почалася сильна депресія. Мені хотілося тільки, щоб близькі були здорові. Про себе навіть не думала. Але зараз я себе витягла з цього стану. Я хочу, щоб нога моя була повноцінною і здоровою. Що буде далі - я не знаю", - сказала Селезньова.

Вона зазначила, що не знає чи повернеться на сцену.

Lenta.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, радянська актриса Наталія Селезньова розповіла, як режисер змусив її роздягнутися заради ролі у фільмі.

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