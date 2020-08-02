Наталія Орейро пояснила, навіщо їй російське громадянство

Юля Ухіна Люди 09:27, 2.08.2020 Оновлено: 09:33, 2.08.2020

Уругвайська співачка й актриса Наталія Орейро пояснила бажання отримати російське громадянство.

За словами знаменитості, вона не збирається жити в Росії, оскільки її дім в Аргентині, і там її син ходить в школу. Однак у такий "символічний спосіб" вона хоче віддячити росіянам за їхню любов. Про це повідомляють "РИА Новости".

"Це спосіб подякувати за всю любов, що росіяни мені дають", – сказала Наталія.

Орейро також зазначила, що з першого приїзду в РФ вона відчула близькість з росіянами, яку "важко висловити словами". Актриса додала, що ніколи не залишає подарунки, які фанати зробили для неї своїми руками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Наталія Орейро подала документи на отримання громадянства Росії в червні. За словами актриси, ідея прийшла їй в голову після участі в шоу Івана Урганта, в ході якого ведучий жартома запропонував їй стати росіянкою.

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