Наталія Орейро подала документи на російське громадянство

люди 08:52, 15.06.2020 Оновлено: 09:01, 15.06.2020

Уругвайська співачка і акторка Наталія Орейро подала документи на отримання громадянства Росії.

Про це вона розповіла ТАСС, додавши, що має багато зв'язків з Росією. Також Орейро проїдеться з гастролями по країні, паспорт якої хоче отримати.

"Одного разу я пішла в посольство (Росії в Аргентині, – ред.) з різних питань. Я так багато подорожую і маю стільки зв'язків з Росією, що мене запитали, хотіла б я оформити це офіційно. Я сказала, що для мене це була би честь. Так що я заповнила купу паперів, які мене попросили, і це на розгляді", – розповіла Орейро.

Також Наталія пригадала, що все розпочалося рік тому, коли Наталія на програмі Івана Урганта "Вечірній Ургант" зазначила у жартівливому тоні, що Путін мав би дати їй паспорт через те, що вона "найросійська" серед іноземних зірок.

"Я була в програмі Івана Урганта, і він мені сказав, що я сама російська серед іноземок. Я йому відповіла, що у мене немає ніяких сумнівів. І я сказала, що Путіну слід було б дати мені громадянство. Я сказала це як жарт, а не як прохання, щоб це сталося, але звичайно, мені дуже хотілося б отримати російське громадянство", – зазначила вона.

Також стало відомо, що на цей рік у зірки латиноамериканських серіалів заплановано гастролі. До речі, минулого року вони були скасовані через технічні проблеми.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт Вірменії.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

У Росії трапилася НП із судном: весь екіпаж зник безвісти

ЗСУ розгромили позицію терористів "ДНР": стало відомо про нову перемогу

На українців чекають важкі часи: директори йдуть на роботу в салони, а в Кабміні обіцяють вакансії на будівництвах

Іран не взяв на себе міжнародну відповідальність за збиття літака МАУ – Єнін

Дуже любили одне одного і разом відійшли: ексклюзив про загибель полковника з дружиною у ДТП під Києвом