Наталія Орейро подала документи на російське громадянство

Уругвайська співачка і акторка Наталія Орейро подала документи на отримання громадянства Росії.

Про це вона розповіла ТАСС, додавши, що має багато зв'язків з Росією. Також Орейро проїдеться з гастролями по країні, паспорт якої хоче отримати.

"Одного разу я пішла в посольство (Росії в Аргентині, – ред.) з різних питань. Я так багато подорожую і маю стільки зв'язків з Росією, що мене запитали, хотіла б я оформити це офіційно. Я сказала, що для мене це була би честь. Так що я заповнила купу паперів, які мене попросили, і це на розгляді", – розповіла Орейро.

Також Наталія пригадала, що все розпочалося рік тому, коли Наталія на програмі Івана Урганта "Вечірній Ургант" зазначила у жартівливому тоні, що Путін мав би дати їй паспорт через те, що вона "найросійська" серед іноземних зірок.

"Я була в програмі Івана Урганта, і він мені сказав, що я сама російська серед іноземок. Я йому відповіла, що у мене немає ніяких сумнівів. І я сказала, що Путіну слід було б дати мені громадянство. Я сказала це як жарт, а не як прохання, щоб це сталося, але звичайно, мені дуже хотілося б отримати російське громадянство", – зазначила вона.

Також стало відомо, що на цей рік у зірки латиноамериканських серіалів заплановано гастролі. До речі, минулого року вони були скасовані через технічні проблеми.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт Вірменії.