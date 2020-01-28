Наталія Андрейченко, яка зникла в Мексиці, вийшла на зв'язок: що трапилося з актрисою

Російська актриса Наталія Андрейченко, яка зникла в Мексиці, весь цей час перебувала в джунглях.

Про це розповіла сама артистка, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram пост.

Наталія Андрейченко Instagram @natalya_andreychenko

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"Коли я приїхала від своєї подруги Марет у суботу в середині дня додому – мене вже чекала машина, для того, щоб відвезти за 2,5 години від моря в глибину джунглів. Там організовано спеціальне поселення з цікавими духовними лідерами з різних країн світу: італійцями , аргентинцями і німцями. Вони мене дуже добре знають. Коли мене до них привезли у мене на грудях вже була табличка "silence" (мовчання). У цьому дивовижному місці ти знаходишся в повній самоті і ніхто не має права тебе потурбувати. До цього 2 тижні я перебувала в очищувальному ретриті і "очистила своє тіло", – пише Наталія.

За словами Андрейченко, коли вона увімкнула телефон, то була здивована:

"Мене привезли додому сьогодні, в понеділок у районі 5:30 PM, коли я і увімкнула свій телефон. О Боже!", – додала актриса.

Наталія Андрейченко Телепрограмма.про

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 27 січня PR-директор Наталії Андрейченко Ян Трунцев повідомив про зникнення актриси в Мексиці. За словами чоловіка, артистка більше доби не виходила на зв'язок.

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