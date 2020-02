Наталі Портман сміливим вбранням кинула гучний натяк на "Оскарі-2020". Фото і відео

Американська акторка і режисер, зірка фільмів "Леон" та "Чорний лебідь", Наталі Портман з'явилася в незвичайному образі на 92-й церемонії вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі, щоб привернути увагу до жінок-режисерів, які цього року не отримали нагороди.

Актриса ступила на червону доріжку в чорно-золотистій сукні зі стриманою атласною накидкою від модного дому Dior. Лацкани накидки прикрашали прізвища режисерок, які цього року не були номіновані, хоча, на думку Портман, заслуговували на це. Вибір свого вбрання зірка прокоментувала виданню Los Angeles Times (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

"Я хотіла тонко висловити повагу жінкам, яких не відзначили за їх неймовірну роботу в цьому році", – розповіла Портман.

Серед таких жінок, які не отримали номінацію за кращу режисерську роботу, виявилися Лорін Скафарія ("Стриптизерки"), Лулу Ванг ("Прощання"), Грета Гервіг ("Маленькі жінки"), Маріель Геллер ("Чудовий день у нашому районі"), Меліна Мацукас ("Квін та Слім"), Альма Харель ("Лапочка"), Селін Сьямма ("Портрет дівчини у вогні") і Маті Діоп ("Атлантика"). При цьому стрічка "Маленькі жінки" Грети Гервіг була представлена ​​у номінаціях "Кращий фільм", "Краща актриса", "Краща актриса другого плану", "Кращий адаптований сценарій", "Краща музика до фільму" і "Кращий дизайн костюмів", але отримала нагороду лише в останній.

За всю 92-річну історію "Оскара" тільки п'ять жінок-режисерів здобули номінації в категорії "Краща режисерська робота" і лише одна стала лауреатом – у 2009 році американка Кетрін Бігелоу за фільм "Володар бурі".

На "Оскар" у 2020 році претендували п'ятеро режисерів-чоловіків: Пон Чжун Хо ("Паразити"), Сем Мендес ("1917"), Тодд Філліпс ("Джокер"), Мартін Скорсезе ("Ірландець") і Квентін Тарантіно ("Одного разу... в Голлівуді"). Премію дістав південнокорейський режисер Пон Чжун Хо.

Окрім Портман, цього року й інші зірки натякнули на дискримінацію жінок-режисерів. У своїй промові під час церемонії вручення нагороди співачка і актриса Жанель Моне також висловила повагу всім жінкам, які зняли "приголомшливе кіно", а актриса Ісса Рей, оголошуючи номінантів у категорії "Краща режисерська робота", підкреслено зазначила, що "вітає усіх цих чоловіків".

