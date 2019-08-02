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Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

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Популярна українська співачка і продюсер, Наталія Могилевська в п'ятницю, 2 серпня, відзначає свій день народження.

Так, артистці виповнюється 44 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найвідвертіших знімків зірки.

Наталя Могилевська народилася 2 серпня 1975 року в Києві. Освіту здобула в Київському естрадно-цирковому училищі і КНУКіМі. Сольна кар'єра співачки почалася в 1995 році і вже перші пісні "Девчонка с волосами цвета лилий", "Подснежник" и "Иерусалим" стали досить популярними.

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

У 1997 році Наталія випустила свій дебютний збірник "Ла-ла-ла", який завоював серця мільйонів слухачів. Два роки потому пісня "Місяць" з нового альбому співачки "Только я" стала піснею року в Україні, а Могилевську назвали найкращою співачкою.

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

Новини
"Просто вогонь!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу напівголим фото

У 2004 році Могилевська отримала звання Народної артистки України і стала ведучою і продюсером телевізійного проекту "Шанс". У наступні два роки артистка потішила фанатів спільним з Філіпом Кіркоровим кліпом на пісню "Я скажу тебе Вау!", Випустила україномовний альбом "Відправила message" і взяла участь в проекті "Танці з зірками".

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

2007 і 2008 роки стали не менш вдалими для Могилевської. Співачка завоювала титул найкрасивішої жінки країни за версією видання "Viva!", зняла черговий відеокліп і випустила три нові альбоми. Незабаром артистка стала продюсувати український проект "Фабрика зірок-2".

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

З 2010 по 2015 роки Могилевська була членом журі таких шоу, як "Фабрика зірок. Суперфінал", "Танці з зірками", "Голос. Діти" і ін. Паралельно Наталія встигала записувати нові сингли, серед яких "Обнять, плакать, целовать", "Я завелась" и "Худеть".

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

Наталі Могилевській — 44: найвідвертіші фото співачки

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно шанувальники Могилевської розкритикували зірку за надмірну худорлявість і втомлений вигляд. А перед цим вона вразила шанувальників відвертим сценічним костюмом — артистка вийшла на сцену в повністю прозорій сукні.

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Особа
Наталя Могилевська
Місце
Україна
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