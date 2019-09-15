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15 вересня • оновлено в 07:58
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"Настя, я тебе люблю": в мережі з'явилося листування відомого актора з Заворотнюк

5.1т Читати матеріал російською

Російський актор Станіслав Садальський опублікував свою особисту переписку з Анастасією Заворотнюк, яка, за даними ЗМІ, хвора на рак мозку – гліобластому.

На скріншотах, які з'явилися в мережі, можна прочитати три повідомлення (щоб подивитися фото, доскролльте новину до кінця).

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

instagram.com/a_zavorotnyuk

"Дорогий Стас! Я щиро вдячна тобі за таку неймовірну, сердечну підтримку! Таких небайдужих людей, як ти, на жаль, небагато. Ще раз величезне спасибі! Щиро і від душі твоя Заворотнюк", - написала актриса.

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"Настя, я тебе люблю", – відповів їй Садальський. Наступне повідомлення, відправлене ним, так і не було прочитано: "Тобі допомога потрібна? Є першокласні лікарі".

У своєму коментарі "Комсомольській правді"актор підкреслив, що не може зважитися і зателефонувати Заворотнюк. І додав, що все ще не вірить в її хвороба.

Скріншот листування

Скріншот листування

"Слова Андрія Разіна (той повідомив, що Заворотнюк в комі.- Ред.) я б не брав за істину. Один раз він уже обос**вся, коли заявив, що Алібасов отруївся "Кротом"! Після цього віри йому немає. А Настусі я написав сьогодні - "Тобі потрібна допомога? Є першокласні лікарі". Повідомлення доставлено, але не прочитано", – пояснив Садальський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Станіслав Садальський, Анастасія Заворотнюк
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