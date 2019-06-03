"Настя вагітна?" Каменських і Потап раптово перервали свій медовий місяць

Українська співачка Настя Каменських (NK) і її чоловік Олексій Потапенко (Потап), які нещодавно зіграли розкішне весілля, були змушені закінчити свій медовий місяць в Туреччині. Так, пара змушена повернуться на батьківщину через заплановані концерти.

Зазначимо, що молодята відпочивали в місті Кемер в фешенебельному готелі Maxx Royal Kemer Resort. Про те, що артисти повертаються в Україну на своїй сторінці в Instagram повідомив Потап.

Настя Каменських і Олексій Потапенко

"Медовий місяць триває! Правда, я в Одесу на концерт з гуртом MOZGI, а Настя Каменських - на свої концерти!" – написав Потап.

У мережі зазначили, що пара дуже мало відпочила, а також поцікавилися чи не чекають молодята дитину.

"Замало відпочили", "Настя вагітна?", "Ви помітили останнім часом Потап тримає Настю за живіт підозріло", "Щастя вам і благополуччя", "Які ж красиві", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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