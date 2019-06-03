"Настя вагітна?" Каменських і Потап раптово перервали свій медовий місяць

Українська співачка Настя Каменських (NK) і її чоловік Олексій Потапенко (Потап), які нещодавно зіграли розкішне весілля, були змушені закінчити свій медовий місяць в Туреччині. Так, пара змушена повернуться на батьківщину через заплановані концерти.
Зазначимо, що молодята відпочивали в місті Кемер в фешенебельному готелі Maxx Royal Kemer Resort. Про те, що артисти повертаються в Україну на своїй сторінці в Instagram повідомив Потап.
Настя Каменських і Олексій Потапенко
"Медовий місяць триває! Правда, я в Одесу на концерт з гуртом MOZGI, а Настя Каменських - на свої концерти!" – написав Потап.
У мережі зазначили, що пара дуже мало відпочила, а також поцікавилися чи не чекають молодята дитину.
"Замало відпочили", "Настя вагітна?", "Ви помітили останнім часом Потап тримає Настю за живіт підозріло", "Щастя вам і благополуччя", "Які ж красиві", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яке нагадувало обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про відносини. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
До останнього пара приховувала свої відносини від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
23 травня відбулася довгоочікуване весілля Каменських і Потапенко, на якій були присутні больш сотні гостей і знаменитостей.
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