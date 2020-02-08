Настя Рибка спустила руку до нижньої білизни і розповіла, кому відмовляє в сексі

Ескорт-модель Анастасія Вашукевіч (Настя Рибка), поскаржилася на хейтерів і пояснила, з якими чоловіками вона не готова займатися сексом.
У своєму Instagram-акаунті модель опублікувала фотографію, де вона лежить у ліжку в розстебнутій сорочці, і, демонструючи свої красиві ноги, ліву руку направляє у зону нижньої білизни.
Хто як обзивається, той сам так називається У кого що болить, той про те і говорить. (с) мудрості дитинства. 🙄 "Ти тупа мразь" - пише грубе бидло, вихована людина так ніколи не скаже. . 🙄 "Де твої діти" - цитата від обмеженого створення, що не розуміє, що діти і батьки-як раз та особисте життя, яка в паблісіті не виставляти. . 🙄 "піськи можеш виставити, а дітей не можеш" - звичайно. Піська для мене менш цінна, а ось для написав, мабуть, інакше. . 🙄 "Він тобі нічого не подарував, яка тут любов" - (с) меркантильна Дівчинка, яка судить по собі. У неї любов = гроші. . 🙄 "Всім дала, дай і мені" - Транслейт "Мені ніхто не дає, кажуть ти даєш, мб і мені, ну будь ласка". 🙄 "Тебе ніхто в житті не полюбить" - пише маніакальна депресія. Або автору коммента років 12, бо такі пишномовні слова про "ніколи і назавжди" є тільки в юності. . 🤷🏻♀️Слова, сказані людьми, звичайно вимагають аналізу. Але, крім прямого сенсу, є така тема-хто сказав, як, в якій формі і тд. Мені-то # пустьговорят конеш, але після заяв преси про мене рил добу в Інста чистити імбіціллов🙄 # лінь # моск
До фотознімку Рибка додала аналіз меседжів, які їй пишуть недоброзичливці. В одному з них, судячи з контексту її публікації, вона натякнула, що не має наміру займатися сексом з тими, хто вважає її легкодоступною.
"Всім дала, дай і мені - транслейт" Мені ніхто не дає, кажуть ти даєш, мб і мені, ну будь ласка ", - пише Настя Рибка.
Нагадаємо, Анастасія Вашукевіч здобула популярність внаслідок публікації фотографій, де вона відпочивала на яхті разом з російським мільярдером Олегом Дерипаскою і на той момент віце-прем'єром Сергієм Приходьком.
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