Настя Рибка спустила руку до нижньої білизни і розповіла, кому відмовляє в сексі

Ескорт-модель Анастасія Вашукевіч (Настя Рибка), поскаржилася на хейтерів і пояснила, з якими чоловіками вона не готова займатися сексом.

У своєму Instagram-акаунті модель опублікувала фотографію, де вона лежить у ліжку в розстебнутій сорочці, і, демонструючи свої красиві ноги, ліву руку направляє у зону нижньої білизни.

До фотознімку Рибка додала аналіз меседжів, які їй пишуть недоброзичливці. В одному з них, судячи з контексту її публікації, вона натякнула, що не має наміру займатися сексом з тими, хто вважає її легкодоступною.

"Всім дала, дай і мені - транслейт" Мені ніхто не дає, кажуть ти даєш, мб і мені, ну будь ласка ", - пише Настя Рибка.

Нагадаємо, Анастасія Вашукевіч здобула популярність внаслідок публікації фотографій, де вона відпочивала на яхті разом з російським мільярдером Олегом Дерипаскою і на той момент віце-прем'єром Сергієм Приходьком.

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