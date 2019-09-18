"Настя одужає": з'явилися нові оптимістичні подробиці про стан Заворотнюк

Лікарі російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка раніше отямилася, припустили, що в неї є шанси на одужання.

Таку інформацію у піар-директора зірки Марини Потапової з'ясували друзі сім'ї, передає видання "Московський комсомолець".

"Директор Насті довго мовчала, не відповідала ні на повідомлення, ні на дзвінки. Сьогодні, нарешті, відповіла. Марина написала нам, що у актриси з'явилися шанси на одужання, причому, шанси немаленькі. Додала, що стан Анастасії помітно покращився, вона вийшла з коми. Лікарі обнадіяли, що можливо, Настя одужає. Вся сім'я молиться за неї, щоб сталося диво", – поділилася з журналістами подруга Заворотнюк.

Тим часом, продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін у своєму Instagram повідомив абсолютно протилежні дані про Анастасію, посилаючись на джерело, яке наближено до лікування актриси.

"Стан здоров'я у актриси погіршився, ми всі молимося. Величезне дякую всім, хто підтримує Настю, хто готовий надати їй допомогу в лікуванні. Але повірте, сім'я абсолютно правильно говорить. Вони не потребують грошей, тому що все, що можна було зробити, вже зроблено. Необхідні в таких випадках процедури проведено лікарями не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Ми сподіваємося тільки на диво", – зазначив він.

Раніше відразу кілька джерел повідомили, що Анастасія перебуває у свідомості та може самостійно дихати. Тим часом, інтерес журналістів і шанувальників до хвороби Заворотнюк вийшов на новий рівень. Через настирливу увагу сторонніх, у клініці виставили охорону.

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