"Настя одужає": з'явилися нові оптимістичні подробиці про стан Заворотнюк

Лікарі російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка раніше отямилася, припустили, що в неї є шанси на одужання.
Таку інформацію у піар-директора зірки Марини Потапової з'ясували друзі сім'ї, передає видання "Московський комсомолець".
"Директор Насті довго мовчала, не відповідала ні на повідомлення, ні на дзвінки. Сьогодні, нарешті, відповіла. Марина написала нам, що у актриси з'явилися шанси на одужання, причому, шанси немаленькі. Додала, що стан Анастасії помітно покращився, вона вийшла з коми. Лікарі обнадіяли, що можливо, Настя одужає. Вся сім'я молиться за неї, щоб сталося диво", – поділилася з журналістами подруга Заворотнюк.
Тим часом, продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін у своєму Instagram повідомив абсолютно протилежні дані про Анастасію, посилаючись на джерело, яке наближено до лікування актриси.
"Стан здоров'я у актриси погіршився, ми всі молимося. Величезне дякую всім, хто підтримує Настю, хто готовий надати їй допомогу в лікуванні. Але повірте, сім'я абсолютно правильно говорить. Вони не потребують грошей, тому що все, що можна було зробити, вже зроблено. Необхідні в таких випадках процедури проведено лікарями не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Ми сподіваємося тільки на диво", – зазначив він.
Як повідомив мені джерело, який наближений до лікування Анастасії Заворотнюк, стан здоров'я у актриси погіршився і ми всі молимося за неї. Величезне спасибі всім, хто підтримує Настю, хто готовий надати їй допомогу в лікуванні. Але повірте, сім'я абсолютно правильно говорить. Вони не потребують ні в яких засобах, тому що все, що можна було зробити, вже зроблено. Все, необхідні в таких випадках, процедури проведені лікарями не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Ми сподіваємося тільки на диво. Але, в будь-якому випадку, я бажаю одужання Насті і сил її сім'ї. Спасибі всім, хто їй допомагає, а ті недоброзичливці, які сьогодні висловлюються і щось починають там коментувати, не володіючи ситуацією, типу Алли Довлатова, Дмитра Борисова та інших негідників, це самі порожні люди. Сьогодні потрібно робити все можливе, щоб підтримати Настю і її сім'ю, а ви шукайте якихось злих кішок в якихось кустах.🙏🤦♂️
Раніше відразу кілька джерел повідомили, що Анастасія перебуває у свідомості та може самостійно дихати. Тим часом, інтерес журналістів і шанувальників до хвороби Заворотнюк вийшов на новий рівень. Через настирливу увагу сторонніх, у клініці виставили охорону.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд актриси і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На тлі хвороби у неї трапився частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що актрису могли відключити від інтенсивної терапії.
Пізніше ЗМІ повідомили, що актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
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