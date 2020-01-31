Настя Каменських зганьбилася з фотошопом на напівголому знімку

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка раніше заінтригувала можливою дитиною від Потапа, опублікувала дещо невдале фото.

Шанувальники помітили на ньому сліди імовірної ретуші.

Відзначається, що вранці 31 січня Каменських поділилася фото з Мексики, де стоїть біля будинку з косичками, в окулярах і купальнику, демонструючи всю красу своєї фігури.

Однак, можна побачити дивні вигини на її ногах, які виглядають не дуже природно і можуть бути ознаками спроб поліпшити фігуру в графічних редакторах, зробити стегна трохи тоншими.

У коментарях досить негативно висловилися про захоплення Насті фотошопом і про її тіло в цілому.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських порадувала фетишистів цікавим відео.

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