Настя Каменських здивувала шанувальників короткою стрижкою. Відео

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) здивувала шанувальників зміною іміджу. Вона постала перед камерою зі стрижкою каре і чубчиком.

Відповідне відео знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому Каменських позувала в білосніжному костюмі, який складався зі спортивних штанів та укороченої кофти. До речі, найімовірніше, для зйомки ролика Настя вирішила приміряти неординарну перуку (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Настя Каменських скриншот з відео

Зазначимо, що підписникам такий образ зірки припав до душі. Вони засипали Каменських компліментами.

Настя, тобі дуже красиво з такою зачіскою.

Дуже красива.

Ого! Вам личить.

Ви постриглися?

Не впізнала вас – це до грошей.

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