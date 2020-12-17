Настя Каменських здивувала шанувальників короткою стрижкою. Відео

Юля Ухіна Люди 19:00, 17.12.2020 Оновлено: 20:04, 17.12.2020

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) здивувала шанувальників зміною іміджу. Вона постала перед камерою зі стрижкою каре і чубчиком.

Відповідне відео знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому Каменських позувала в білосніжному костюмі, який складався зі спортивних штанів та укороченої кофти. До речі, найімовірніше, для зйомки ролика Настя вирішила приміряти неординарну перуку (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Настя Каменських
скриншот з відео

Зазначимо, що підписникам такий образ зірки припав до душі. Вони засипали Каменських компліментами.

  • Настя, тобі дуже красиво з такою зачіскою.

  • Дуже красива.

  • Ого! Вам личить.

  • Ви постриглися?

  • Не впізнала вас – це до грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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