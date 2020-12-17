Настя Каменських здивувала шанувальників короткою стрижкою. Відео

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
6,9 т.
Настя Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) здивувала шанувальників зміною іміджу. Вона постала перед камерою зі стрижкою каре і чубчиком.

Відповідне відео знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому Каменських позувала в білосніжному костюмі, який складався зі спортивних штанів та укороченої кофти. До речі, найімовірніше, для зйомки ролика Настя вирішила приміряти неординарну перуку (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Настя Каменських

Зазначимо, що підписникам такий образ зірки припав до душі. Вони засипали Каменських компліментами.

  • Настя, тобі дуже красиво з такою зачіскою.

  • Дуже красива.

  • Ого! Вам личить.

  • Ви постриглися?

  • Не впізнала вас – це до грошей.

Настя Каменських здивувала шанувальників короткою стрижкою. Відео
Настя Каменських здивувала шанувальників короткою стрижкою. Відео
Настя Каменських здивувала шанувальників короткою стрижкою. Відео
Настя Каменських здивувала шанувальників короткою стрижкою. Відео
Настя Каменських здивувала шанувальників короткою стрижкою. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україназіркишоу-бизнесшоуНастя Каменських (NK)