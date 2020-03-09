Світові бренди хочуть співпрацювати саме з українцями – Настя Каменських

Стрімко увірвавшись до світових музичних чартів та підкоривши Латинську Америку NK | Настя Каменських знайомить світ з Україною та її культурою. За океаном вже знають не лише про українську сопілку, а й про те, наскільки багатою на таланти є наша батьківщина. За 2 роки сольної кар’єри NK стала відомою далеко поза межами України. Її пісні представлені чи не у всіх музичних чартах, включно з міжнародними Billboard , Music Choice, MTV, HTV, а сама співачка вже записує треки зі світовими зірками.

Як же досягти такого шаленого успіху? Українська поп-діва поділилася п’ятьма ключовими порадами для журналу OBOZREVATEL .

Йди вперед до своєї мети

Якщо маєш цілі та бажання – досягай їх. Відкинь всі сумніви – і просто роби те, що хочеш. Вагаєшся? Даремно. Менше ніж три роки тому я створила власну компанію NICE2CU, з якої розпочала сольну кар’єру. Навіть не віриться, що минуло так мало часу, адже за цей період так багато всього зроблено, стільки нових вершин підкорено – і не лише в Латинській Америці. Тож не сумнівайся у власних силах. І навіть якщо результат не приходить миттєво – насолоджуйся процесом і вперто йди до перемоги.

Фото: прес-служба Насті Каменських

Забудь про кордони

Мрій та живи без обмежень. Маєш амбітні цілі або начебто нездійсненну мрію? А подивись на неї під іншим кутом. Всі обмеження -– лише у наших думках. Розвій їх. Я змалечку цікавилася латиноамериканською культурою, мої батьки впродовж певного часу жили у Мексиці і багато розповідали мені про цей дивовижний регіон. Народилась я в Україні, росла – в Італії, гастролювала всім світом. Це зробило з мене справжню дівчину-космополітку, я мріяла об'єднувати такі різні культури та створювати музику без кордонів. І я знала, що мені це вдасться, тому вже сьогодні мої пісні є в ротаціях на радіо США, Канади та Мексики, навіть звучать на бортах американських літаків. Запам’ятай: можливо все!

Фото: прес-служба Насті Каменських

Знайди однодумців

Дуже важливо мати поруч людей, які вірять в тебе та надихають. Я завжди підкреслюю, що кожна отримана нагорода чи премія належить всій моїй команді #NKteam креативної компанії NICE2CU (серед премій артистки – дві відзнаки "Співачка року" та "Кращий кліп року" за версією M1 Music Awards, "Кращий хіт року", Best International Star та ін., а треки входять до міжнародних топ-чартів Billboard, Music Choice та ін – ред.). Вони – справжні профі, які мають безцінний менеджерський досвід на міжнародному ринку, вони живуть своєю справою і разом зі мною кайфують від процесу та результатів нашої роботи.

Фото: прес-служба Насті Каменських

Відшукай джерело натхнення

Додай драйву у життя і віднайди свою рушійну силу та джерело натхнення. Я знайшла своє - об'єднувати культури: у пісні “Elefante” ми поєднали унікальну мелодію української сопілки із запальними латиноамериканськими ритмами. Надихає й те, що цю ідею підтримують артисти зі світовим іменем – як от Де Ла Гетта, з яким ми записали ремікс на трек “Peligroso”, Джейкоб Форевер і Джесі Франк, спільно з яким випустили трек "Маямі". Мене надихає і те, що я маю можливість розказати світу про творчі таланти нашої країни. В Україні талановиті не лише артисти, але й режисери та кліпмейкери, не дарма ж все більше світових брендів прагнуть співпрацювати з нашими фахівцями.

Фото: прес-служба Насті Каменських

Живи у гармонії та любові

Збалансованим має бути не лише харчування, а й твоє життя. Живи у гармонії з собою, а щоб раптом ця гармонія не порушилась – тримай баланс та вірно вибудовуй життєві пріоритети. До того ж, у сучасному світі людина має всі можливості пристосуватись до найскладніших умов. Відкрий своє серце для любові і даруй її світу. Запевняю, це працює!

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!