Настя Каменських в сексуальній сукні пообіцяла сюрприз на 14 лютого

Популярна співачка Настя Каменських анонсувала прем'єру спільної роботи з іспанським артистом Хуаном Маганом на День всіх закоханих.

У своєму Instagram -аккаунті NK виклала фрагмент відеокліпу, у якому постала перед публікою в сексуальній сукні і зробила відповідний анонс.

"Вже 14 лютого ми з @juanmagan порадуємо вас пристрасною іспанською новинкою, чекаю з нетерпінням!" – написала Каменських.

Як повідомлялося раніше, українську співачку Настю Каменських розкритикували через фотознімок, на якому вона показала своє обличчя поблизу.

Читайте також:

"Чому так обличчя обвисло?" Настя Каменських налякала передплатників

"А де труси?" Настя Каменських спантеличила новим фото

Настя Каменських зганьбилася з фотошопом на напівоголеному знімку

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!