Настя Каменських в сексуальній сукні пообіцяла сюрприз на 14 лютого

Популярна співачка Настя Каменських анонсувала прем'єру спільної роботи з іспанським артистом Хуаном Маганом на День всіх закоханих.
У своєму Instagram -аккаунті NK виклала фрагмент відеокліпу, у якому постала перед публікою в сексуальній сукні і зробила відповідний анонс.
Looking forward to Feb 14. can not wait to share with you this beautiful song and very sensual video 🍭 #Lollipop with @juanmagan ⠀ Вже 14 лютого ми з @juanmagan порадуємо вас пристрасної іспанської новінкой💥 чекаю з нетерпінням! ❤ ⠀ #nk # nice2cu #latinmusic
"Вже 14 лютого ми з @juanmagan порадуємо вас пристрасною іспанською новинкою, чекаю з нетерпінням!" – написала Каменських.
Як повідомлялося раніше, українську співачку Настю Каменських розкритикували через фотознімок, на якому вона показала своє обличчя поблизу.
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