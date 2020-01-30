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30 січня • оновлено в 13:17
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Настя Каменських порадувала фетишистів відео

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Популярна українська співачка Настя Каменських, навколо якої раніше пішли чутки про дитину, показала свої ноги в різних ракурсах на відео.

Ролик було опубліковано на її акаунті в TikTok.

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Відзначається, що співачка записала на відео, як приміряє різні пари взуття - за лічені секунди вона показує відразу близько десяти пар відмінних туфель на підборах.

Ролик зібрав вже понад 10 тисяч "лайків", подивитися його можна тут.

Як відомо, фут-фетиш є одним з найпоширеніших видів нестандартного сексуального фетишизму, при цьому, потяг може виникати не тільки безпосередньо до ступень, а й до туфель, панчох.

Нагадаємо, раніше сестра Діми Малікова збентежила мережу зухвалим фото.

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