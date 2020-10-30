Настя Каменських оголила сексуальне тіло і підкорила фанатів

Obozrevatel Люди 15:14, 30.10.2020

Українська співачка Настя Каменських (NK) похвалилася підписникам стрункою фігурою в total black образі, задерши сукню.

На знімку Каменських без макіяжу. Примруживши очі, виконавиця оголила ногу і зону декольте. Фото опубліковано на її сторінці в Instagram.

Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою
instagram.com/kamenskux/
Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою
instagram.com/kamenskux/

"Тотальне чорне вбрання завжди в моді, згодні?" - підписала знімок Каменських.

На голові в артистки недбало зібраний пучок, а під сукнею - чорний купальник. В руках вона тримає чорні сонцезахисні окуляри.

Фанати Каменських бурхливо відреагували на новий знімок в її блозі.

"Яка ти сексуальна", "Бомба", "Як можна бути такою гарною? Обожнюємо", - прокоментували користувачі.

Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою
instagram.com/kamenskux/
Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою
instagram.com/kamenskux/
Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою
instagram.com/kamenskux/

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Настя Каменських, більш відома під псевдонімом NK, розповіла, як вранці їй вдається залишатися в свіжості і бадьорості.

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