Настя Каменських оголила сексуальне тіло і підкорила фанатів

Українська співачка Настя Каменських (NK) похвалилася підписникам стрункою фігурою в total black образі, задерши сукню.

На знімку Каменських без макіяжу. Примруживши очі, виконавиця оголила ногу і зону декольте. Фото опубліковано на її сторінці в Instagram.

"Тотальне чорне вбрання завжди в моді, згодні?" - підписала знімок Каменських.

На голові в артистки недбало зібраний пучок, а під сукнею - чорний купальник. В руках вона тримає чорні сонцезахисні окуляри.

Фанати Каменських бурхливо відреагували на новий знімок в її блозі.

"Яка ти сексуальна", "Бомба", "Як можна бути такою гарною? Обожнюємо", - прокоментували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Настя Каменських, більш відома під псевдонімом NK, розповіла, як вранці їй вдається залишатися в свіжості і бадьорості.