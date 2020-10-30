Настя Каменських оголила сексуальне тіло і підкорила фанатів

Obozrevatel
Obozrevatel
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Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою

Українська співачка Настя Каменських (NK) похвалилася підписникам стрункою фігурою в total black образі, задерши сукню.

На знімку Каменських без макіяжу. Примруживши очі, виконавиця оголила ногу і зону декольте. Фото опубліковано на її сторінці в Instagram.

Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою
Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою

"Тотальне чорне вбрання завжди в моді, згодні?" - підписала знімок Каменських.

На голові в артистки недбало зібраний пучок, а під сукнею - чорний купальник. В руках вона тримає чорні сонцезахисні окуляри.

Фанати Каменських бурхливо відреагували на новий знімок в її блозі.

"Яка ти сексуальна", "Бомба", "Як можна бути такою гарною? Обожнюємо", - прокоментували користувачі.

Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою
Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою
Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Настя Каменських, більш відома під псевдонімом NK, розповіла, як вранці їй вдається залишатися в свіжості і бадьорості.

Настя Каменських (NK)