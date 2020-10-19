Настя Каменських поділилася секретом стосунків з Потапом

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, розкрила секрет ідеальних стосунків з чоловіком Потапом (Олексій Потапенко). За її словами, важливо, щоб між двома людьми утворився взаємозв'язок.

Порадами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На думку співачки, любов – це сукупність багатьох факторів, які разом створюють міцні та гармонійні стосунки.

"Важливо, щоб стосунки будувалися не тільки на любові, турботі та повазі один до одного, але і на взаємозв'язку, який народжується між двома людьми", – написала Каменських.

Також співачка наголосила, що кохані повинні вміти та хотіти слухати, чути та відчувати один одного. Також у них має бути присутнє бажання завжди бути разом, "відчуваючи биття серця та настрій" свого партнера навіть на відстані.

Нагадаємо, 33-річна Настя Каменських і 39-річний Олексій Потапенко одружилися 23 травня 2019 року. До цього пара приховувала свої стосунки близько 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських отримала іменну зірку на Алеї слави в Києві. Вона зізналася, що такі нагороди мотивують створювати нові корисні проєкти та йти вперед.