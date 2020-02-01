Головна Новини
1 лютого • оновлено в 21:33
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Настя Каменських нарвалася на нескромне питання від Даші Астаф'євої: відео

286
Читати матеріал російською

Співачка NK продемонструвала, як наносить макіяж, і несподівано нарвалася на питання від своєї колеги.

У своєму Instagram-акаунті Каменських показала відповідне відео, яке спровокувало хвилю обговорень в коментарях.

Співачці Даші Астаф'євій здалося, що Настя Каменських під час своєї процедури здійснює дивний маневр.

"Ти тушшю губи фарбуваєш?" – запитала вона.

Настя Каменських нарвалася на нескромне питання від Даші Астаф'євої: відео

Фоловери Каменських висловили свою думку з цього приводу.

"Ахаха теж так здалося; Вона тупа ппц, вона там волоски в носі ще не прикрашає ???; чітко підмітила); це для склеювання монтажною так)) Щоб рука не смикалася, а тільки предмет змінювався)", - зазначили передплатники.

Настя Каменських нарвалася на нескромне питання від Даші Астаф'євої: відео
Настя Каменських нарвалася на нескромне питання від Даші Астаф'євої: відео

Читайте також:

"А де труси?" Настя Каменських спантеличила новим фото

Каменських засвітила соковиті форми в сексуальному купальнику

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги