Настя Каменських нарвалася на нескромне питання від Даші Астаф'євої: відео

Співачка NK продемонструвала, як наносить макіяж, і несподівано нарвалася на питання від своєї колеги.

У своєму Instagram-акаунті Каменських показала відповідне відео, яке спровокувало хвилю обговорень в коментарях.

Співачці Даші Астаф'євій здалося, що Настя Каменських під час своєї процедури здійснює дивний маневр.

"Ти тушшю губи фарбуваєш?" – запитала вона.

Фоловери Каменських висловили свою думку з цього приводу.

"Ахаха теж так здалося; Вона тупа ппц, вона там волоски в носі ще не прикрашає ???; чітко підмітила); це для склеювання монтажною так)) Щоб рука не смикалася, а тільки предмет змінювався)", - зазначили передплатники.

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