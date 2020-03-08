Насті Івлєєвій – 29: гарячі фото забороненої в Україні зірки "Орла і решки"

Російська телеведуча, блогер, зірка шоу "Орел і решка" Анастасія Івлєєва 8 березня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 29 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує згадати, чому ведучій заборонено в'їзд до України, а також побачити найвідвертіші фото Насті Івлєєвої.

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Анастасія Івлєєва народилася 8 березня 1991 року в Ленінградській області Росії, в селі Розметелеве. У 2013 році Настя завела блог в Instagram, а в 2015-му перебралася до Москви, де влаштувалася менеджером в автомобільний салон і вступила до школи телебачення "Останкіно ТВ".

Навесні 2017 року Настя Івлєєва стала ведучою шоу "Орел і решка. Перезавантаження" на телеканалах "П'ятниця!" та "Інтер". Її співведучим став український діджей і шоумен Антон Птушкін.

Анастасія Івлєєва кадр шоу "Орел і решка"

За словами Івлєєвої, саме популярність в Instagram допомогла потрапити їй на телебачення.

Як відомо, в лютому 2019 року Анастасії Івлєєвій заборонили в'їзд до України терміном на три роки: вона порушила закон при відвідуванні Криму в 2017 році. Як з'ясувалося, вона в'їжджала туди з території Росії, що заборонено українським законодавством. За словами Анастасії, до Криму вона літала відпочивати.

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

До слова, в листопаді 2018 року в'їжджати до України заборонили і чоловікові Івлєєвої реперу Елджею. Розпорядження з'явилося через два дні після його концерту в Києві. Івлєєва приїжджала на цей виступ.

Відзначимо, у своєму Instagram Настя Івлєєва часто ділиться гарячими фото:

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва instagram.com/_agentgirl_

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як змінилися ведучі знаменитого тревел-шоу "Орел і решка" за 9 років з моменту виходу передачі.

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