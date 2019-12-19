"Наставив роги дружині": Харламова розгромили за фото із зірковою блондинкою

Російського коміка Гаріка Харламова і співачку Глюкозу (Наталію Іонову) розгромили в мережі за спільне фото.

Так, відповідний знімок опублікувала на своїй сторінці в Instagram Наталя. На ньому вони мило обіймалися з Гаріком.

Наталія Іонова і Гарік Харламов Фото: instagram/glukozamusic

"Який же крутий фільм ми вчора подивилися. Мокьюментарі — конкретний гон, але все по-серйозному! Дякую за цього героя, Гарюня!" — написала Іонова. На що Харламов їй відповів: "Спасибі, Наталю, що були".

Зазначимо, що в коментарях до публікації користувачі мережі накинулися на Гаріка за те, що він нібито наставив роги дружині — актрисі Кристині Асмус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружину Гаріка Харламова Христину Асмус запідозрили в романі з сином співака Олега Газманова Радіоном. Подробиці читайте тут.

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