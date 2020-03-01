Російська актриса Настасья Самбурська, відома як Христина з серіалу "Універ", 1 березня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 33 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як починалася кар'єра зірки і згадати найгарячіші образи артистки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська народилася 1 березня 1987 року в Приозерську Ленінградської області Росії.

Настасья жила в неповній сім'ї, її виховувала мама. За деякими даними, батька Самбурської засудили, коли дівчинка була ще маленькою.

Крім того, у Настасьї є брат. У ЗМІ ходили чутки, що він пов'язаний з наркотиками, але актриса спростувала ці домисли. Проте на сьогодні актриса порвала зв'язок зі своєю сім'єю.

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Після 9-го класу майбутня актриса вивчилася на перукаря. У той момент вона зрозуміла, що провінція – не для неї і вирішила вступити у Москві.

У столиці Настасья Самбурська потрапила до майстерні Сергія Голомазова в ГІТІСі. Після отримання диплома в 2010 році вона пішла в Театр на Малій Бронній, у якому пропрацювала до весни 2019 року.

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Кар'єра кіноактриси Самбурської почалася 2008 року, коли її запросили в мелодраматичний серіал "Обручка".

Далі були ролі в серіалах "Детективи", "Амазонки", а 2011 року вона отримала роль Христини Соколовської в серіалі "Універ. Нова общага" на телеканалі ТНТ.

Настасья Самбурська в серіалі "Універ" instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська в серіалі "Універ" instagram.com/samburskaya

"Універ" приніс Настасьї Самбурській не лише популярність серед чоловічих журналів, а й бурхливий кар'єрний ріст. Сьогодні вона знімається в кіно, грає в театрі, співає, з'являється на обкладинках журналів, є ведучою проектів на телебаченні Росії.

У своєму Інстаграм Настасья Самбураская часто ділиться провокаційними фото.

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурська instagram.com/samburskaya

Як писав OBOZREVATEL, раніше Настасья Самбурська заявила, що хотіла б виїхати з Росії на півроку, чим викликала обурення у своїх шанувальників.

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