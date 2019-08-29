"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила мережу відвертим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорній відвертій білизні, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Свій образ Дорофєєва доповнила напівпрозорою бежевою накидкою.

"Хай там як, а я хороша", — написала співачка.

Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

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Шанувальники прийшли в захват від нової публікації Дорофеєвої. Вони засипали її компліментами.

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Надя Дорофєєва засвітила груди Фото з Instagram

Спокуслива Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Спокуслива Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком в бікіні, який справив фурор в мережі.

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