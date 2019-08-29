"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила мережу відвертим фото.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорній відвертій білизні, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Свій образ Дорофєєва доповнила напівпрозорою бежевою накидкою.
"Хай там як, а я хороша", — написала співачка.
Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації Дорофеєвої. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Надя Дорофєєва засвітила груди
Фото з Instagram
Спокуслива Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Спокуслива Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком в бікіні, який справив фурор в мережі.
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