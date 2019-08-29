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"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

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Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила мережу відвертим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорній відвертій білизні, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Свій образ Дорофєєва доповнила напівпрозорою бежевою накидкою.

"Хай там як, а я хороша", — написала співачка.

"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

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Шанувальники прийшли в захват від нової публікації Дорофеєвої. Вони засипали її компліментами.

"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком
"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком
"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком
"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком
"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

Надя Дорофєєва засвітила груди

Фото з Instagram

"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

Спокуслива Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

Спокуслива Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Насолода для очей!" Дорофєєва вразила мережу спокусливим знімком

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком в бікіні, який справив фурор в мережі.

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Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
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