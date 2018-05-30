"Наші відносини з Україною зайшли в жо*у": відома російська актриса зробила жорстку заяву

Народна артистка Росії Лія Ахеджакова, яка активно підтримує українців, розкритикувала дії Кремля.

"Наші відносини з Україною зайшли в таку жо*у, що звідти вже ніхто не вийде ніколи. Потрібні потужні три-чотири людини, яким ми віддаймося як артисти", - говорить артистка на відео, опублікованому на сторінці Facebook "Радіо Свобода".

Вона закликала людей підняти "хайп" щодо звільнення ув'язненого режисера Олега Сенцова.

"Ми повинні підняти хайп. Без телевізора, без інтернету хайп не виходить. Тому що Сенцов - це не просто Сенцов, це ще й те, що трапилося у нас з Україною. І пів-Росії підтримує це і готові за хорошу зарплату поїхати вбивати людей на Донбас", - заявила Лія Ахеджакова.

Новини Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування

Як повідомляв OBOZREVATEL, політв'язень Олег Сенцов, який утримується в російській в'язниці, погодився на підтримуючу терапію під час оголошеного ним безстрокового голодування.