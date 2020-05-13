"Наші на Євробаченні": в Україні покажуть фільми про музичний конкурс

15 травня, напередодні трансляції шоу — "Євробачення: Європо, запали світло", о 21:45 на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ покажуть музично-розважальне шоу "Наші на Євробаченні".

Стрічка розкаже про шлях України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

Ведучий програми "Наші на Євробаченні" Тімур Мірошниченко нагадає телеглядачам не тільки переможні виступи Руслани та Джамали, а й виступи учасників від України з 2004 до 2018 року.

16 травня, в день трансляції музичного шоу, о 17:00 покажуть фінал Євробачення-2016 та переможний виступ Джамали з піснею "1944". О 12:45, 16:00 та 21:20 вийдуть чергові випуски програми "Про що співає Європа", у яких розкажуть біографії виконавців й історії появи пісень, що перемогли в нацвідборах на Євробачення-2020.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виступив гурт Go-A на онлайн-концерті Євробачення-2020.

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