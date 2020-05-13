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14 травня • оновлено в 17:16
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"Наші на Євробаченні": в Україні покажуть фільми про музичний конкурс

2.1т
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15 травня, напередодні трансляції шоу — "Євробачення: Європо, запали світло", о 21:45 на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ покажуть музично-розважальне шоу "Наші на Євробаченні".

Стрічка розкаже про шлях України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

"Наші на Євробаченні": в Україні покажуть фільми про музичний конкурс

Ведучий програми "Наші на Євробаченні" Тімур Мірошниченко нагадає телеглядачам не тільки переможні виступи Руслани та Джамали, а й виступи учасників від України з 2004 до 2018 року.

16 травня, в день трансляції музичного шоу, о 17:00 покажуть фінал Євробачення-2016 та переможний виступ Джамали з піснею "1944". О 12:45, 16:00 та 21:20 вийдуть чергові випуски програми "Про що співає Європа", у яких розкажуть біографії виконавців й історії появи пісень, що перемогли в нацвідборах на Євробачення-2020.

"Наші на Євробаченні": в Україні покажуть фільми про музичний конкурс

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виступив гурт Go-A на онлайн-концерті Євробачення-2020.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Євробачення-2020
Тег
Євробачення
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