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"Наша відповідь колишньому": Богомолов показав інтригуючі кадри із Собчак

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Російський режисер Костянтин Богомолов вперше опублікував спільні кадри із журналісткою Ксенією Собчак.

Так, фото і романтичним відео він поділився на своїй сторінці в Instagram. На кадрах зафіксовано, як закохані, посміхаючись, позували на камеру, а потім ніжно дивилися одне одному у вічі (відео дивіться нижче).

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Фото: Крамола

"Нас не доженуть", — написав Богомолов.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Фото з Instagram

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Зазначимо, що пара перестала приховувати свій роман ще у березні, проте досі намагалася не афішувати свої стосунки.

"Наша відповідь колишньому, який виклав фото молодої коханки", "Які ж красиві", "Чудова пара", "Вони разом", "Нарешті", "Щасливі такі. Дуже пасуєте одне одному", – прокоментували шанувальники.

"Наша відповідь колишньому": Богомолов показав інтригуючі кадри із Собчак
"Наша відповідь колишньому": Богомолов показав інтригуючі кадри із Собчак
"Наша відповідь колишньому": Богомолов показав інтригуючі кадри із Собчак
"Наша відповідь колишньому": Богомолов показав інтригуючі кадри із Собчак
"Наша відповідь колишньому": Богомолов показав інтригуючі кадри із Собчак
"Наша відповідь колишньому": Богомолов показав інтригуючі кадри із Собчак

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія
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