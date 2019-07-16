"Наша відповідь колишньому": Богомолов показав інтригуючі кадри із Собчак

Російський режисер Костянтин Богомолов вперше опублікував спільні кадри із журналісткою Ксенією Собчак.
Так, фото і романтичним відео він поділився на своїй сторінці в Instagram. На кадрах зафіксовано, як закохані, посміхаючись, позували на камеру, а потім ніжно дивилися одне одному у вічі (відео дивіться нижче).
Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак
Фото: Крамола
"Нас не доженуть", — написав Богомолов.
Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак
Фото з Instagram
Зазначимо, що пара перестала приховувати свій роман ще у березні, проте досі намагалася не афішувати свої стосунки.
"Наша відповідь колишньому, який виклав фото молодої коханки", "Які ж красиві", "Чудова пара", "Вони разом", "Нарешті", "Щасливі такі. Дуже пасуєте одне одному", – прокоментували шанувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися у лютому 2013 року. В кінці 2018-го з'явилася інформація, що стосунки пари опинилися на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри у романі з його дружиною, що зчинило галас у пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
6 березня Ксенію помітили із Богомоловим в аеропорту і вже того ж вечора вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього експодружжя написало однакові тексти про те, що вони давно не живуть разом. Ксенія дала декілька інтерв'ю, в яких розповіла про чудові стосунки із Максимом.
А вже 7 квітня щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.
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