''Наш улюблений'': друзі Караченцова не встигли вручити йому зворушливий подарунок

Друзі актора театру і кіно Миколи Караченцова, який помер у п'ятницю, 26 жовтня, не доживши до свого 74-річчя всього один день, показали зворушливий подарунок, який вони не встигли йому вручити.

Друзі із театру "Ленком" намалювали акторові плакат. Про це повідомляє Telegram-паблік Mash.

"Цей плакат Микола Караченцов повинен був побачити завтра. Його намалювали друзі із театру "Ленком"- хотіли влаштувати сюрприз у лікарні", - пише видання.

Як раніше писав OBOZREVATEL, стало відомо про останнє бажання Миколи Караченцова. Актор хотів побачити всіх друзів на свій день народження.