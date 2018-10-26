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''Наш улюблений'': друзі Караченцова не встигли вручити йому зворушливий подарунок

4.2тЧитати матеріал російською

Друзі актора театру і кіно Миколи Караченцова, який помер у п'ятницю, 26 жовтня, не доживши до свого 74-річчя всього один день, показали зворушливий подарунок, який вони не встигли йому вручити.

Друзі із театру "Ленком" намалювали акторові плакат. Про це повідомляє Telegram-паблік Mash.

''Наш улюблений'': друзі Караченцова не встигли вручити йому зворушливий подарунок
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"Цей плакат Микола Караченцов повинен був побачити завтра. Його намалювали друзі із театру "Ленком"- хотіли влаштувати сюрприз у лікарні", - пише видання.

Як раніше писав OBOZREVATEL, стало відомо про останнє бажання Миколи Караченцова. Актор хотів побачити всіх друзів на свій день народження.

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