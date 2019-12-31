Нас попереджали! Шість дивовижних передбачень, які справдилися до 2020 року

Футурологи, як і астрологи, були і будуть завжди. Передбачати, що трапиться в майбутньому і як буде жити людство, необтяжливо і весело. Наслідків, як правило, не буває.

І як не дивно, але щось таки збувається. У нашому огляді найдивовижніші прогнози, які вже стали реальністю до 2020 року.

Індивідуальний контроль і відстеження людей

Відомий американський винахідник і футуролог Реймонд Курцвейл, який відрізнявся аналітичним складом розуму, зробив безліч точних прогнозів. В одному з них було записано, що конфіденційність йде в минуле і це буде великою соціальною проблемою.

Кожен крок людини буде відслідковуватися і зберігатися в базах даних.

Що зараз?

Людство під тотальним контролем високотехнологічних компаній, які збирають і аналізують інформацію з інтернету. Нічого неможливо приховати, кожен користувач як на долоні.

Глобальне потепління

У 1995 році експерти передбачили, що до 2100 року середня температура на планеті зросте на 2 градуси.

Що зараз?

Минуло 25 років, середній зріст температури склав 0.6 градуса ... і з кожним роком стає все тепліше. На жаль, до 2100 року у людства є всі шанси обігнати навіть найгірші прогнози експертів.

Борис Джонсон і Брекзіт

Одне з найдивовижніших і точних пророцтв. У 1997 р Independet надрукувала прогноз, де вказала, що до 2020 р Борис Джонсон, який тоді був звичайним журналістом, стане прем'єр-міністром і перегляне умови членства в ЄС.

Що зараз?

У грудні 2019 р Джонсон і Консервативна партія здобули перемогу на виборах до парламенту і збираються довести справу Брекзіта до логічного завершення.

Населення планети 8 мільярдів

В середині 90-х Міжнародний інститут, який займається дослідженнями продовольчої проблеми в глобальних масштабах, передбачив що до 2020 року населення планети досягне позначки в 8 млрд чол.

Що зараз?

За останніми даними, населення Землі становить 7.7 млрд чол. і протягом найближчих 30 років, якщо не станеться глобальна катастрофа, збільшиться ще на 2 млрд.

Особисті помічники людини

У 1999 р Білл Гейтс передбачив появу гаджетів керуючих усіма пристроями в будинку, офісі, які обмінюються між собою інформацією.

Що зараз?

Гейтс був правий. Сьогодні існує безліч інтелектуальних технологій, коли пристрої синхронізуються з подібними собі і виконують команди людини.

Комп'ютери всюди, і вони стали непомітними

Ще одне пророкування Курцвейла: до 2020 року комп'ютери стануть всюдисущими, будуть вбудовані в стіни будинків, меблі, тіла людей, стануть частиною одягу тощо. Клавіатура і дроти практично зникнуть. З'являться тривимірні дисплеї, що проектують зображення на сітківку ока.

Що зараз ?

Можна сказати, що процес пішов. Уже є "розумні" будинки, меблі, годинники, посуд. Google Glass підійшов впритул до проектування зображення на сітківку. Розробляються "розумні" контактні лінзи, які контролюють дані про очі і здійснюють діагностику їх стану.

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