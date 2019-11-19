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19 листопада • оновлено в 14:32
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"Нас б'ють по морді, а ми ліземо": Пригожин атакував російських зірок за жадібність

2.9т
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Російський музичний продюсер Йосип Пригожин засудив російських артистів за виступи в Латвії.

Так, під час ефіру на радіо Sputnik він заявив, що не розуміє зірок, які, навіть після заборони їхнім колегам в'їжджати на територію країни, продовжують не тільки відвідувати з концертами, але й купувати нерухомість у Латвії.

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

Cosmo.ru

Так, Пригожин дивується, з яким завзяттям артисти з Росії їздять до Латвії.

"Ви зверніть увагу, з якою охотою росіяни швендяють у Юрмалу, скуповують там нерухомість. Тобто виходить, що нас б'ють по морді, а ми всі туди ліземо. З яким завзяттям туди всі лізуть, ніби там медом намазано", – обурюється продюсер.

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

Співрозмовник

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський музичний продюсер Йосип Пригожин назвав білорусів і українців "русскім міром". Так він пояснив, чому MARUV отримала нагороду "Найкраща російська виконавиця" від телеканалу MTV.

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Автор
Анна Міхно Анна Міхно
Особа
Йосип Пригожин
Місце
Росія
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