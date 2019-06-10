Народний артист Росії потрапив в аварію у Москві: фото і відео з місця ДТП

Представник відомої циркової династії, народний артист Росії Аскольд Запашний потрапив в ДТП у Москві.

Так, про це дресирувальник розповів на своїй сторінці в Instagram. "Ніколи не знаєш, чим закінчиться твій день. Зустрів сім'ю з вокзалу о 02.30 і потрапив в нічну ДТП. Найнеприємніше, що істота, яка тараном мало не привезла мою машину (в якій знаходилися двоє маленьких дітей) в стовп, взвизгнула гальмами, боягузливо зникла з місця аварії", — написав Запашний (відео дивіться нижче).

Аскольд Запашний Фото: News.ru

Аскольд Запашний потрапив в ДТП у Москві Фото: instagram/askoldzap

Аскольд потрапив в ДТП разом з дітьми Фото: instagram/askoldzap

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Також, за словами Аскольда, в результаті інциденту ніхто не постраждав, але його дочки дуже сильно налякалися.

Доньки Аскольда налякані Фото: instagram/askoldzap

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше брат Аскольда Запашного, знаменитий російський дресирувальник і директор Великого цирку Едгард Запашний, потрапив у масштабну аварію за участю чотирьох машин у Москві.

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