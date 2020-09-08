Народний артист РФ Юрій Назаров потрапив у реанімацію

Народний артист Росії Юрій Назаров потрапив у реанімацію з двобічною пневмонією.

Про це виданню StarHit розповіла донька актора Василиса. За її словами, 83-річний батько відчув нездужання кілька днів тому, а у вівторок, 8 вересня, було прийнято рішення про його госпіталізацію. Зараз стан Назарова оцінюється як важкий.

Василиса Назарова також обурилася, що медики відмовляються надавати інформацію про здоров'я актора. Вона додала, що не розуміє, чи потрібно відправляти батька в лікарню в Комунарку, де лікують пацієнтів, які заразилися коронавірусом.

Юрій Назаров з донькою Василисою. kulturologia.ru

"Помоліться за нього, будь ласка. Він хрещений. Як каже мама. Хоча мама все забуває", – сказала дочка артиста.

Юрій Назаров – радянський та російський актор театру й кіно. Він прославився завдяки таким фільмам, як "Олександр Маленький", "Земля Санникова", "Демидови", "Коні в океані", "Третій тайм", "Сталінград" і "Бій з тінню".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19 червня в Лондоні помер англійський актор і лауреат премій BAFTA і "Тоні" Йен Холм. Зірці трилогії "Володар кілець", де він зіграв Більбо Беггінса, було 88 років.

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