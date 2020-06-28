Лорак, Кіркоров, Басков: журналіст розкрив список народних артистів України

Хто з артистів нагороджений званнями заслуженого і народного.

Народними артистами України досі є російські виконавці Микола Басков, Філіп Кіркоров, українка, яка живе в РФ, Ані Лорак та інші.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український журналіст, публіцист Сергій Руденко. Йому не сподобалося те, що президент Володимир Зеленський дав звання заслуженого артиста реперу Потапу.

Як написав Руденко, заслуженими артистами України також є:

Ані Лорак;

Володимир Данилець;

Володимир Мойсенко;

Світлана Лобода;

Ян Табачник;

Таїсія Повалій.

Народні артисти України:

Ілля Рєзнік;

Ігор Крутий;

Микола Басков;

Філіп Кіркоров

Леонід Бронєвой (помер у 2017 році);

Ані Лорак;

Ян Табачник;

Володимир Гришко;

Таїсія Повалій;

Володимир Данилець;

Володимир Мойсенко.

Журналіст зазначив, що в травні 2018-го звання народного артиста України і трьох орденів "За заслуги" позбавили Йосипа Кобзона, що підтримував агресію РФ.

"Чому всі інші, крім Кобзона, досі є заслуженими і народними, не знає ніхто. Але відомо, що Лорак і Кіркоров отримали народних при президенті Ющенку. Інші – при президентах Кучмі та Януковичу", – написав Руденко.

Сергій Руденко. Facebook-сторінка журналіста

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський із нагоди Дня Конституції України відзначив державними нагородами ряд співаків, учених, військових, діячів культури та інших. Зокрема, звання заслуженого артиста України отримав Олексій Потапенко.