Народилася двійня: соліст ТНМК вдруге став батьком

Марія Дідик люди 22:05, 21.04.2020 Оновлено: 23:20, 21.04.2020

Учасник відомого українського хіп-хоп гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко, більше відомий як Фоззі, вдруге став батьком.

У артиста народилася двійня. Про це Сидоренко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"У нас із Поліною дві новини. Дві гарні новини", – підписав він знімок із пологового будинку.

Про особисте життя 46-річного Сидоренка відомо небагато: він не афішує свої стосунки і не показує журналістам дружину і старшу дочку.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця гумористичного проєкту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія, яка готується вперше стати мамою, розповіла про те, як проходить її вагітність.

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